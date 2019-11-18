Умирающего от рака генерала юстиции отказались выпустить из СИЗО

Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест бывшего следователя СКР, генерал-майора юстиции Сергея Дубинского. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Обвиняемый в получении взятки в пять миллионов рублей, Дубинский заявил, что за время пребывания в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов. Врачи подтвердили у него неизлечимый рак 4-й степени, прогрессирующий некроз тазобедренных суставов и глаукому обоих глаз.

По словам генерала, его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Представитель следственной группы Игорь Мусин, в свою очередь, указал, что подследственный отказался от первоначального признания вины, не сотрудничает со следствием, а на очной ставке угрожал свидетельнице.

Сергей Дубинский и его коллега Андрей Тринев были задержаны с поличным в ноябре 2018 года при получении крупной взятки. Их поймали в ходе совместной операции следователей Центрального аппарата СКР и оперативников управления «М» ФСБ России.

Дубинский известен как следователь по «делу аэропорта Домодедово». Именно по его ходатайству был арестован совладелец воздушной гавани Дмитрий Каменщик. Адвокаты владельца Домодедово утверждали, что это уголовное дело — заказное.

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