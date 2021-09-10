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В Госдуме прокомментировали связь коррупции и веса чиновников

Депутат Валеев: полнота чиновников зависит от должности, а не от взяток
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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ученые из США получили Шнобелевскую премию за гипотезу о связи между полнотой чиновников и коррупцией. Однако зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» исключил подобную возможность.

«То, что чиновник был толстый, не поэтому он взял взятку, а потому что он занимает ту должность, на которой можно торговать своими полномочиями», — прокомментировал Валеев.

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По его мнению, условия для набора веса создаются занимаемой должностью чиновника, но не коррупцией. Комплекция может быть последствием малоподвижного образа жизни и изобильного питания.

Ранее стали известны имена лауреатов Шнобелевской премии 2021 года. Премию в области экономики оргкомитет вручил Павло Блаватскому из бизнес-школы Монпелье, выявившему связь степени ожирения политиков с уровнем взяточничества на примере постсоветских стран.

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