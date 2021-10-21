Полиция пришла с обысками в кабинет замглавы администрации Тамбовской области

Оперативники пришли с обыском в кабинет замглавы Тамбовской области Владимира Громова

Полиция в рамках оперативных мероприятий пришла с обысками в кабинет временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Громов курирует деятельность комитета по управлению имуществом, управление госзаказа области и управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (Гостехнадзор области). Глава администрации региона в курсе ситуации, следователям оказывается полное содействие.

Владимир Громов уроженец белорусского города Барановичи. Он работает в органах исполнительной власти с 2004 года.

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