В Сирии разбился российский беспилотник-разведчик

В Сирии разбился разведывательный беспилотник «Орлан-10» российского производства. Кадры с упавшим БПЛА в четверг, 21 октября, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Беспилотник потерпел крушение на севере сирийской провинции Алеппо, неподалеку от границы с Турцией. В настоящее время данный район контролируют протурецкие группировки.

Как видно в опубликованном ролике, у «Орлана» сломано левое крыло, при этом ряд других систем беспилотника продолжает работать. Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Также неизвестно, был ли БПЛА сбит боевиками или упал в результате иных причин.

В начале октября стало известно, что на юге сирийской провинции Идлиб возобновились авианалеты. Как сообщали источники, бомбардировку вела авиация ВКС России. Целью ударов стали позиции якобы протурецких формирований.