Россия впервые применила дроны-разведчики с корабля

Дроны-разведчики впервые в России применили с корабля. Моряки Каспийской флотилии использовали беспилотники на учениях для контроля попадания крылатых ракет «Калибр» в цель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Представители ЮВО отметили, что экипаж корабля «Великий Устюг» выполнил стрельбы ракетами комплекса «Калибр». Визуальный контроль поражения целей впервые осуществили с помощью беспилотников — аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3», которых запустили с борта ракетного корабля «Дагестан».

Материалы по теме «Катастрофы можно было избежать» Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом «Им не было пощады» Как советская власть окончательно разгромила белых и решила судьбу Российской империи

В ЮВО подчеркнули, что использование беспилотников на морских платформах связано с трудностями. Качка и ограниченные размеры палубы корабля усложняют посадку дрона, а полет беспилотника проходит при сильных порывах ветра. Кроме того, применение дронов над водным пространством повышает требования к системам связи с беспилотником и навигации.

Ранее в эфире телеканала «Звезда» рассказали о разработке плоского сопла для беспилотника «Охотник». Новая деталь снизит заметность аппарата и повысит защиту от ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

В сентябре китайская компания Aerospace CH UAV Co. представила беспилотник CH-6. Как сообщает Global Times, машина может находиться в воздухе до 20 часов.

