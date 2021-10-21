Путин рассказал о своих родителях

Президент Путин: мои родители были патриотами СССР, но не говорили лозунгами

Президент России Владимир Путин вспомнил своих родителей. Об отце и матери он рассказал на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства рассказал, что его родители были простыми людьми и патриотами СССР, однако никогда не говорили лозунгами. Он добавил, что показного патриотизма в их семье не было.

Президент подчеркнул, что такие позитивные качества культивировались у большинства русского народа и других народов Советского союза.

В 2015 году Владимир Путин написал колонку, в которой рассказал о жизни своих родителей во время Великой Отечественной войны.

Глава государства, в частности, отметил, что его отец проходил срочную службу в Севастополе, он был матросом на подводной лодке. Отец президента получил ранение и «жил с осколками в ноге».