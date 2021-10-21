Обнаружены следы гигантского столкновения в соседней планетной системе

Международная группа астрономов обнаружили необычное облако газа в соседней планетной системе, находящейся в 95 световых годах от Земли. Оказалось, что это свидетельство гигантского столкновения двух планет. Примерно такая же катастрофа произошла в Солнечной системе, которая привела к появлению Луны. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые определили, что столкновение произошло около 200 тысяч лет назад между планетой земного типа и меньшим по размеру космическим объектом на скорости десять километров в секунду. Сильный удар снес часть атмосферы планеты, чем объясняются следы газа и пыли вокруг звезды.

Материалы по теме Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые Конец инопланетянам Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует

Звезда HD 172555 представляла загадку для астрономов из-за необычного состава пыли, которая содержала большое количество необычных минералов. Их размеры были меньше, чем ожидалось от типичного диска звездного мусора. В новой работе ученые оценили количество окиси углерода (угарный газ), проанализировав данные, собранные комплексом радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили. Оказалось, что количество угарного газа составляло 20 процентов от его количества в атмосфере Венеры. При этом он находился относительно близко к звезде, на расстоянии десяти астрономических единиц, что в десять раз больше расстояния от Солнца до Земли.

Окись углерода уязвима для фотодиссоциации, когда свет звезды разрушают молекулу, поэтому на близком расстоянии от звезды обычно присутствует очень мало угарного газа. Ученые быстро исключили сценарий, при котором газ образовался из вещества, оставшегося при формировании HD 172555. Также маловероятным было то, что источником газа стало множество ледяных комет. Поэтому исследователи остановились на варианте, что окись углерода происходила из атмосферы планеты.