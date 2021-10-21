Путин оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом он сказал на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, ситуацию в регионе удается сдерживать, однако полностью положительную картину представить трудно. «В целом удается сохранить ситуацию в Карабахе, избежать инцидентов не всегда удается, поскольку трудно представить идеалистическую картину», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что его главное достижение на посту президента — сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности. «У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам. Непомерно. Но все-таки это не 40», — сказал он. Среди других достижений он также назвал борьбу с терроризмом.

