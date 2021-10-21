Samsung отреагировал на запрет 61 модели своих смартфонов в России

Корейский технологический гигант Samsung отреагировал на решение о запрете ввоза в Россию, предложений к продаже и продажи 61 модели смартфонов, которое принял Арбитражный суд Москвы. Компания пока не планирует изменений в операционной деятельности, такой комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

«В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, оно находится на обжаловании», — подчеркнул представитель Samsung.

Десятки аппаратов попали под запрет первой инстанции в связи с патентным спором. Швейцарская компания Sqwin SA в апреле 2019 года зарегистрировала свое право на изобретение под названием «Система электронных платежей». Его автором значится проживающий в Швейцарии Виктор Гульченко.

Датой начала отсчета действия патента является 2 декабря 2013 года. Истец считает, что южнокорейская компания в своих устройствах использует идеи, попадающие под его действие — речь идет о платежном сервисе Samsung Pay. Первое решение по данному делу суд вынес в июле 2021 года, но тогда в нем не было списка конкретных смартфонов.

Производитель обжаловал вердикт. Как отмечают эксперты, если отменить его не удастся, далее Sqwin SA может потребовать запрета в России сервисов Apple Pay и Google Pay.