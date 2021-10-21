Американские школы переведут на энергию солнца

Администрация американского штата Нью-Йорк в рамках борьбы с глобальным потеплением решила перевести часть школ и других муниципальных зданий на энергию солнца. Солнечные панели появятся на крышах 47 учебных заведений и нескольких водоочистных сооружениях, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления губернатора штата Кэти Хочул (Kathy Hochul).

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По словам главы Нью-Йорка, к 2025 году в столице штата (городе Нью-Йорк) необходимо обеспечить 100 мегаватт электроэнергии в принадлежащих администрации зданиях за счет возобновляемых источников — четверть этого объема (25 мегаватт) получится в ближайшее время генерировать за счет новых солнечных панелей на крышах школ.

Помимо солнечных панелей, учебные заведения снабдят накопителями на 6,6 мегаватта, чтобы подача электричества не прекращалась в пасмурные дни. Устанавливать энергосистемы начнут в 2022 году под руководством Энергетического управления штата Нью-Йорк (New York Power Authority). Вводить в эксплуатацию системы будут постепенно, а к 2024 году планируют полностью завершить работы.

Большинство мегаполисов предпочитает устанавливать ветряные и солнечные электростанции за пределами густонаселенных районов. Несмотря на то, что в масштабах Нью-Йорка солнечные панели на 47 школах смогут генерировать незначительную долю чистой энергии, они послужат примером успешного внедрения таких проектов в городскую среду.

В середине августа власти штата Калифорния выступили с инициативой сделать обязательной установку солнечных панелей на крышах новых домов. По мнению правительства, так удастся быстрее отказаться от ископаемого топлива и сократить вредные выбросы парниковых газов. Эффект от установки «солнечных крыш» в городской администрации сравнили с избавлением дорог от 2,2 миллиона автомобилей.

