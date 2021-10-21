Следователи завели дело из-за утонувшего на вечеринке в бассейне россиянина

Пьяный россиянин утонул в бассейне во время вечеринки в Барнауле

В Барнауле из-за утонувшего в бассейне во время вечеринки пьяного россиянина завели уголовное дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей») УК РФ. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло в одном из развлекательных заведений города, где гостям танцевальной вечеринки предоставлялась возможность купаться в открытом бассейне. Один из гостей захлебнулся, и, хотя его успели вытащить и доставить в больницу, мужчина скончался.

Следователи посчитали, что в случившемся виноват 20-летний организатор мероприятия, который не обеспечил присутствия на мероприятии с открытой водой спасателей и медиков. Обвиняемый своей вины не признает. Дело направлено в суд, где будет определена степень вины обвиняемого.