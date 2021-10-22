В США 10-летнюю чернокожую девочку арестовали из-за рисунка

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) потребовал изменить политику в области образования в штате Гавайи (США) и выплатить компенсацию за моральный ущерб, нанесенный десятилетней чернокожей девочке и ее матери. Требование связано с арестом несовершеннолетней за то, что она нарисовала карикатуру на одного из одноклассников, обижавшего ее. Подробности произошедшего приводит CNN.

Речь идет об инциденте 2020 года, который случился в одной из школ Гонолулу: родители ученика, изображенного на рисунке чернокожей девочки, пожаловались на нее и потребовали наказать. За ребенком приехала полиция, на нее надели наручники. Ее мать пожаловалась, что ей не дали возможность увидеть ребенка, прежде чем девочку отвезли в отделение.

ACLU считает, что конфликт зауряден и из-за него не стоило прибегать к настолько кардинальным мерам. Теперь союз подает жалобу против департамента образования, полиции и генерального прокурора штата. Кроме того, семье арестованной девочки должны выплатить компенсацию в размере 500 тысяч долларов, считают правозащитники.

ACLU добавляет, что рисунок сделали несколько учеников. Кроме того, десятилетняя девочка, по чьей инициативе была сделана карикатура, отказывалась распространять ее дальше. Детали о том, что именно изображено на рисунке, не раскрываются.

Школа и полиция должны ответить на запрос правозащитников до 8 ноября.

Примечание: исправлена ошибка во втором абзаце.