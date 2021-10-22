ЕС ускорит признание COVID-сертификатов третьих стран

Лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) призвали ускорить взаимное признание COVID-сертификатов с третьими странами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление, выпущенное по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

Из документа следует, что кампании по вакцинации в Европе «привели к значительному прогрессу в борьбе с COVID-19», однако в некоторых европейских государствах ситуация «остается очень серьезной». Чтобы решить проблему, нужно «активизировать усилия по преодолению сомнений в отношении вакцинации, в частности, путем борьбы с дезинформацией в интернете, считают в ЕС.

Лидеры стран ЕС также призвали Европейскую комиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами, чтобы создать условия для свободного передвижения иностранных граждан на территории ЕС и наоборот.

13 октября стало известно, что Россия и Евросоюз (ЕС) провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, в ходе которой были обозначены ближайшие совместные шаги. В частности, было принято решение провести серию экспертных консультаций для того, чтобы согласовать основные правовые и технические параметры взаимного признания сертификатов.