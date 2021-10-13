Россия и ЕC обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Евросоюз (ЕС) провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, в ходе которой были обозначены ближайшие совместные шаги. Об этом в среду, 13 октября, со ссылкой на пресс-службу Минздрава пишет РИА Новости.

В частности, было принято решение о том, что стороны проведут серию экспертных консультаций для того, чтобы согласовать основные правовые и технические параметры взаимного признания сертификатов. Эти меры направлены на то, чтобы создать условия для свободного передвижения россиян на территории ЕС и наоборот.

8 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что результат переговоров России с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 скоро появится. Он отметил также, что Москва считает эти переговоры очень важными.

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