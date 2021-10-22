Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным

Сообщение о том, что все поликлиники Рязани, подведомственные областному министерству здравоохранения, решили закрыть на карантин, оказалось недостоверным.

Первоисточником информации выступила «Новая газета-Рязань». В новостной заметке, опубликованной 20 октября на сайте издания, утверждается, что все поликлиники Рязани, подведомственные областному министерству здравоохранения, закрываются на карантин. Автор публикации отмечает, что эти данные поступили от двух осведомленных источников. Они якобы пожаловались, что не смогли записаться на прием в одну из поликлиник города из-за того, что учреждение уходит на карантин и запись к узким специалистам прекращена. При этом имена источников не раскрываются.

Также в материале отмечается, что 20 октября жители Рязани столкнулись с проблемами при электронной записи к врачам поликлиник. Информация о перебоях появилась только на сайте «Новой газеты-Рязань», другие СМИ или официальные источники об этом не сообщали. Также не было жалоб от пользователей в социальных сетях.

В публикации также приводится официальный комментарий пресс-службы областного Минздрава. В ведомстве подчеркивают, что ни о каком карантине речи нет: «Все поликлиники города работают в штатном режиме». Однако автор заметки ставит под сомнение слова представителей Минздрава. Он утверждает, что рязанский власти тайком подписали указ о карантине, который не афишируют. При этом автор не уточняет источник, от которого поступили эти данные, и не дает ссылку на сам документ приказа.

Информацию о закрытии поликлиник Рязани на карантин опровергли 21 октября на сайте Министерства здравоохранения Рязанской области. Глава ведомства Андрей Прилуцкий заявил, что «работа поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций Рязанской области организована в штатном режиме».

Также уточняется, что министр рекомендовал руководителям медучреждений «усилить контроль за оказанием неотложной медицинской помощи, не допустить снижения уровня оказания плановой и экстренной медицинской помощи, обеспечить готовность к оперативному оказанию медицинской помощи пациентам по всем нозологиям, а также обеспечить работу лабораторных служб».

21 октября на рязанском новостном портале YA62.ru также появилась новостная заметка, с опровержением информации «Новой газеты-Рязань». «Никаких приказов на этот счет Минздрав не издавал», — приводится официальный комментарий.

Сообщение о закрытии всех поликлиник Рязани на карантин появилось в некоторых пабликах «ВКонтакте». Больше всего реакций набрала запись с перепечаткой статьи «Новой газеты-Рязань» в паблике «Новости Рязани ВКонтакте» от 21 октября. Этим постом поделились 55 пользователей. В комментариях некоторые из них заявили, что не сталкивались с проблемами при записи к врачу.

Информация не получила широкого распространения в СМИ. О карантине в поликлиниках Рязани написали только несколько региональных изданий: YA62.ru, Рязань Вести, Рязанские новости, «Про Город Рязань», а также Runews24. Все эти ресурсы в своих материалах ссылаются на «Новую газету-Рязань».