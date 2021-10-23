Ранняя Земля подверглась интенсивной бомбардировке астероидами

Ученые выяснили, что крупные астероиды падали на раннюю Землю каждые 15 миллионов лет

Ученые Гарвардского университета и Юго-западного исследовательского института в Боулдере заявили, что столкновения астероидов с ранней Землей происходили чаще, чем считалось ранее, и это замедлило накопление кислорода в атмосфере. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Исследователи проанализировали остатки древних астероидов — сферул — и смоделировали последствия их столкновений. Оказалось, что существующие модели планетных бомбардировок недооценивают частоту падения на планету астероидов и комет. Согласно новым данным, удары происходили каждые 15 миллионов лет, что в десять раз больше, чем у нынешних моделей. Таким образом, ранняя Земля подвергалась интенсивным космическим воздействиям в течение долгого периода времени.

Сферулы представляют собой круглые стеклянные частицы, возникающие при ударе небесного тела о земную кору. Ученые обнаружили, что они в большом количестве содержатся в нескольких слоях земной коры возрастом 2,4-3,5 миллиардов лет. Эти новые слои сфер увеличили общее количество известных ударных событий на ранней Земле. Модель показала, что совокупные эффекты от ударов астероидов величиной более 10 километров создавали утечку кислорода из атмосферы Земли.

Полученные результаты согласуются с геологическими данными, которые показывают, что уровни кислорода в атмосфере варьировались, но оставались относительно низкими в ранний архейский эон. Затем на Земле произошел серьезный сдвиг в химии поверхности, вызванный повышением уровня кислорода, что известно как Великое окислительное событие или Кислородная катастрофа.