Определен способ разрушить опасный для Земли астероид

Астрономы Университета Джона Хопкинса определили способ избежать столкновения астероида с Землей. Для этого исследователи проверили, что произойдет, если астероид диаметром 100 метров будет взорван с помощью ядерного устройства. Результаты научной работы, опубликованной в журнале Acta Astronautica, показывают, что в этом случае падение небесного тела удастся предотвратить.

Ученые проанализировали, как разные орбиты астероидов и разные распределения скоростей фрагментов, на которые можно разбить небесное тело, влияют на судьбу частей. Был рассмотрен гипотетический случай, когда устройство мощностью в одну мегатонну было взорвано в нескольких метрах от поверхности астероида, похожего на Бенну, но в пять раз меньше по массе. В качестве начальных условий исследователи выбрали пять различных орбит небесного тела.

Оказалось, что если взорвать астероид за два месяца до столкновения, то это снизит ударную массу небесного тела в тысячу и более раз, то есть 99,9 процента массы астероида не попадет в атмосферу Земли. Для более крупного объекта взрыв будет чуть менее эффективным, однако при разрушении небесного тела за шесть месяцев удастся уменьшить ударную массу на 99 процентов.

По словам ученых, предпочтительно использовать кинетические ударные элементы, чтобы отклонить астероид за 10 месяцев до столкновения. Однако в чрезвычайных ситуациях, когда опасный астероид обнаружен незадолго до падения на Землю, требуются более эффективные и быстрые методы предотвращения катастрофы.