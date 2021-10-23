Табачный гигант задумал заработать на здоровом образе жизни

Табачная компания British American Tobacco (BAT) задумала уйти от табака и никотиносодержащих продуктов. Для этого BAT инвестировала примерно 3,5 миллиона долларов в американский стартап по производству напитков для здорового образа жизни Tru, передает Bloomberg.

Tru продает газированные напитки и растворимые в воде шипучие таблетки. Продукты, как заявляет компания, положительно влияют на энергию, концентрацию и сон. Недавно в ассортименте появились также напитки для улучшения состояния кожи, волос и ногтей. Глава компании Джек Макнамара заявил, что планирует сделать ее одним из лидеров рынка и значительно изменить отрасль. Предприниматель добавил, что тем самым Tru бросит вызов таким гигантам, как Red Bull и Vitamin Water, зарабатывающим миллиарды.

BTA ранее решила инвестировать и в другие компании, предлагающие напитки для оздоровления. Среди них — Moment, продукция которой, как заявляется, улучшает работу головного мозга, производитель средства для предотвращения похмелья More Labs и, наконец, Unrooted Drinks, напитки которой содержат плоды баобаба. Они, как утверждает фирма, тоже обладают множеством полезных свойств.

Табачные гиганты рассматривают новые направления для развития, поскольку количество курящих людей в развитых странах сокращается. Первым шагом стало появление систем для нагревания табака и вейпинга. В дальнейшем компании нацелены полностью отказаться от никотина. Так, один из крупнейших игроков на рынке Philip Morris рассчитывает к 2025 году увеличить долю выручки от продажи продукции, не содержащей никотин, до 50 процентов от общего чистого дохода. Для сравнения, в 2020 году на эту категорию приходилось 23,8 процента.