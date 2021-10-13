Россияне перешли на дешевые сигареты

Предпочтения российских курильщиков в январе-августе 2021 года изменились в пользу дешевых сигарет стоимостью до 125 рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные NielsenIQ.

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Этот ценовой сегмент стал лидером. Показатель его продаж увеличился с 32,6 до 37,7 процента, обогнав средний сегмент (от 125 до 145 рублей за пачку). Доля последнего снизилась на 3,5 процентных пункта (до 31,3 процента). В целом продажи всех сигарет за этот период упали на 4,8 процента.

Однако объем реализации сигарет стоимостью до 125 рублей за пачку взлетел в натуральном выражении на 10,1 процента год к году, за аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 1,3 процента. Продажи сигарет среднего и более дорогого ценового сегмента снизились. На дешевый табак россияне могли перейти из-за роста акцизов, считают эксперты.

В этом году ситуация усугубилась повышением ставок сразу на 20 процентов, ранее акцизы росли в среднем на четыре процента в год. Подорожание может привести к всплеску продаж нелегальной продукции, считают игроки рынка. Многим курильщикам становится не по карману даже самый дешевый табак, и тогда они покупают нелегальные сигареты, отмечет директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Ранее табачные компании предупредили о риске остановки производства сигарет из-за ужесточения правил регулирования.