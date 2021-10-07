Россиян предупредили о росте цен на сигареты во втором полугодии 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков оператора фискальных данных ОFD.ru.

Экспертами была проанализирована динамика продаж традиционных сигарет и электронных систем нагревания табака за первые шесть месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го в денежном выражении. «Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку», — отметили аналитики.

По данным экспертов, сигареты уже выросли в цене. Так, в среднем цена одной пачки увеличилась на 12,4 процента — со 120,8 рубля в прошлом году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021-го. Отмечается, что это обусловлено прежде всего повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.

Аналитики добавили, что средняя стоимость стиков за период с января по июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го не изменилась, оставшись на уровне 155 рублей за пачку. Эксперты ожидают, что во втором полугодии 2021 года средняя стоимость стиков увеличится не более чем на 5-7 процентов.

В России с 1 апреля 2021 года установили минимальную цену на сигареты: теперь пачка с 20 сигаретами будет стоить от 108 рублей. Правило не распространяется на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля, ее будут реализовывать по цене ниже установленного показателя до 1 июля.