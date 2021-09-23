Табачные компании предупредили о риске остановки производства сигарет

Совет по вопросам развития табачной промышленности (туда входят и российские подразделения Japan Tobacco International и Philip Morris International) предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о риске остановки производства сигарет в странах ЕАЭС, пишут «Ведомости».

Это может случится, если ЕЭК введет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно станет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском. Инициатором ужесточения требований выступил Россельхознадзор. В настоящее время табак относится к продукции с низким фитосанитарным риском. Он проходит только выборочную визуальную проверку на таможне.

При введении новых правил компании будут вынуждены оформлять фитосанитарный сертификат на каждую партию. Он должен подтвердить, что сырье идет с территорий, свободных от мухи-горбатки. Для этого нужно сделать экспертизу за счет производителей. Из-за этого расходы компаний рискую взлететь 15-20 миллионов долларов в год. Это скажется на конечной цене сигарет.

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При этом если хотя бы в одном контейнере обнаружится муха-горбатка, то непригодной признают всю партию. У каждого табачного изделия определенного бренда есть в составе смесь табаков из разных стран, замена даже одного способна привести к изменению характеристики продукции. Из-за этого возникает риск остановки производства.

Внесение табачного сырья в перечень продукции высокого фитосанитарного риска не приведет к значительному росту цен на сигареты и остановке производств, считают в Россельхознадзоре. В июле ведомство ввела запрет на поставки табака из Бразилии, Индии, ЮАР, Танзании и Малави. Причиной стала находка в сырье вредителя — мухи-горбатки. Однако спустя десять дней Россельхознадзор отказался от запрета поставок табачного сырья и отходов из Бразилии.

Муха-горбатка — опасный вредитель. Ее личинки могут попадать в ткани и органы животных и человека, она также может переносить холеру и чуму пчел. При этом насекомое очень плодовито, на складах оно в состоянии заразить муку, овощи, фрукты и грибы.