России предсказали исчезновение IQOS

С российского рынка могут исчезнуть системы нагревания табака IQOS из-за спора американских производителей табака друг с другом о защите интеллектуальных прав. Такое мнение высказал член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков радиостанции «Говорит Москва».

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В конце сентября комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris продавать на территории страны системы нагревания табака IQOS, удовлетворив иск RJ Reynolds Tobacco — их главного конкурента. RJ Reynolds Tobacco, дочерняя компания табачного гиганта British American Tobacco — заявила, что ранее запатентовала данную технологию, и назвала действия конкурентов посягательством на интеллектуальную собственность.

«Это спор в сфере интеллектуальной собственности, решение направлено на защиту патента, который принадлежит другой компании. Если подобные иски будут подаваться в других странах, где на рынке представлены системы нагревания компании Philip Morris, в том числе и в России, вероятно, могут быть такие же решения», — заявил Зыков. При этом он призвал бороться со всеми формами потребления табака независимо от производителя.

Теперь иск пройдет административную проверку, которая завершится в течение двух месяцев. British American Tobacco пыталась добиться запрета IQOS в Великобритании и Греции, но местные суды встали на сторону Philip Morris.

