В Госдуме отреагировали на сообщения о регистрации в мессенджерах по паспорту

Депутат Хинштейн о правилах регистрации в мессенджерах: никаких инноваций не происходит

Операторы связи не будут запрашивать паспортные данные при регистрации пользователей в мессенджерах. Таким образом на соответствующие сообщения отреагировал депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что никаких новых правил по данному вопросу не запланировано, и постановление премьер-министра Михаила Мишустина лишь корректирует ранее существовавшую практику.

«По новому постановлению правительства, операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона. И только после этого оказывать услуги», — объяснил Хинштейн.

Ранее URA.RU со ссылкой на сообщения в СМИ написал о том, что с 1 марта 2022 года мессенджеры начнут запрашивать паспортные данные у пользователей при регистрации. Уточнялось, сервис будет запрашивать данные у оператора связи, и на подтверждение достоверности номера оператору будет даваться 20 минут с момента получения запроса.