В Германии предрекли отказ от помощи США в военном конфликте с Китаем

Спикер СДПГ Нильс Шмид: ФРГ не станет поддерживать США в военном конфликте с КНР

ФРГ не станет поддерживать США в военном противостоянии с Китаем. Об этом спикер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по вопросам внешней политики Нильс Шмид рассказал в подкасте «Последний танец Меркель» издания Deutsche Welle.

Он заявил, что новое правительство Германии выступит за мирное решение «тайваньского вопроса» в случае конфликта США с КНР, и предрек отказ ФРГ от силовой помощи американской стороне.

По словам Шмида, немецкие власти не станут поддерживать агрессивную риторику Соединенных Штатов и выступят против потенциального военного противостояния Вашингтона и Пекина, поскольку смогут сделать «не так уж много» в случае боевых действий.

«Поэтому то, что мы должны пытаться сделать — это воспользоваться дипломатической и политической силой, чтобы избежать военной ситуации», — подчеркнул спикер.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об опасности, которую для мира представляют увеличивающиеся противоречия между США и КНР. Он призвал страны отказаться от новой холодной войны, которая может привести к «раздвоению» мировой экономики и появлению «конфликтующих военных доктрин».