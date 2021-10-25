Использование «Гостеха» станет обязательным для всех ведомств

Глава Минцифры Шадаев: с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на «Гостех»

Правительство обсуждает обязательное использование государственных информационных систем на платформе «Гостех» для всех федеральных ведомств, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, использование такой платформы для государства — «это технологический суверенитет, высокая скорость и качество новых сервисов для граждан и бизнеса».

«Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на "Гостех". Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но всем федеральным ведомствам и регионам нужно к такому готовиться», — рассказал глава Минцифры.

Среди базовых принципов новой технологии Чернышенко назвал надежность, доступность и безопасность. По его мнению, система, построенная на этих принципах, станет «отличной конкурентной средой для крупного, среднего и малого бизнеса».

Эксперимент по переводу государственных информационных систем на платформе «Гостех» начался в 2020 году. Участниками эксперимента являются Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие. Планируется, что он продлится до конца мая 2022 года.

«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов.