Использование «Гостеха» станет обязательным для всех ведомств

Правительство обсуждает обязательное использование государственных информационных систем на платформе «Гостех» для всех федеральных ведомств, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, использование такой платформы для государства — «это технологический суверенитет, высокая скорость и качество новых сервисов для граждан и бизнеса».
«Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на "Гостех". Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но всем федеральным ведомствам и регионам нужно к такому готовиться», — рассказал глава Минцифры.
Среди базовых принципов новой технологии Чернышенко назвал надежность, доступность и безопасность. По его мнению, система, построенная на этих принципах, станет «отличной конкурентной средой для крупного, среднего и малого бизнеса».
Эксперимент по переводу государственных информационных систем на платформе «Гостех» начался в 2020 году. Участниками эксперимента являются Минцифры, Минспорта, Росимущество, ФОМС и другие. Планируется, что он продлится до конца мая 2022 года.
«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов.