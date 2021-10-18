Россиянам представят суперприложение «Госуслуги»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) планирует запустить суперприложение «Госуслуги», которое будет полностью подстраиваться под профиль пользователя. Россиянам его представят в 2022 году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Его слова приводит ТАСС.

Новое приложение, как отметил министр, будет предлагать пользователю те услуги, «которые ему положены» и интересны. Шадаев напомнил, что в этом году Минцифры уже запустило новую веб-версию «Госуслуг», в которой, по его словам, появилось множество технических возможностей.

«Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов», — пояснил он.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что в 2022 году на портале госуслуг планируется запустить три новых суперсервиса: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство».