Путин обратился к россиянам по поводу переписи населения

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом не относиться к переписи населения формально. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», сообщает в пятницу, 15 октября, Telegram-канал «Пул N3».

Он подчеркнул, что именно благодаря данным переписи населения власти смогут принимать более выверенные и эффективные решения в экономике и социальной сфере.

Путин также поручил чиновникам всех уровней помогать тем, кто участвует в проведении переписи, в том числе волонтерам.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее начала — в пятницу, 15 октября. Для этого глава государства воспользовался формой, доступной на портале госуслуг.