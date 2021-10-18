В Госдуме рассказали о достоинстве цифровых паспортов

Цифровые паспорта будут содержать всю информацию о гражданине, что упростит получение различных услуг — такое достоинство новой системы назвал депутат Госдумы Сергей Боярский. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что цифровые паспорта будет значительно сложнее подделать, чем бумажные версии.

Электронный паспорт в России будет представлен в двух видах — смарт-карта и приложение с QR-кодом. Его запуск в трех регионах планируется до конца 2022 года, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, в настоящее время подготовлен соответствующий проект указа главы государства, который выпустят до конца текущего года.

Глобальная цифровизация

Боярский уверен, что избежать постепенного перехода к электронному документообороту невозможно. Тем не менее, он подчеркнул: цифровые паспорта не станут обязательными, при желании, граждане смогут продолжать пользоваться бумажными версиями.

«Я, например, с удовольствием заведу в кошельке еще одну пластиковую карточку, чтобы купить билет или получить услугу, вместо того, чтобы думать, где же мой паспорт, — признался депутат. — Кроме того, это удобнее и с точки зрения взаимодействия с различными органами: карточка будет содержать чип со всеми сведениями о гражданине одновременно. И, в условном МФЦ, вместо того, чтобы копировать страницы бумажного документа, что занимает время, можно будет просто вложить карточку в терминал. Наверняка, скоро появится и цифровое приложение».

Приложение будет удобно тем, кому не захочется носить с собой даже карточки: его данные можно будет предъявить, к примеру, в магазине для покупки алкоголя или любой другой продукции, требующей предоставления документов.

«Ничего опасного в этом процессе перехода я не вижу, в том числе, и с точки зрения безопасности. Думаю, подделать электронный паспорт окажется намного труднее, чем физический. Кроме того, здесь уменьшается риск потери данных или их копирование», — заключил Боярский.

Ранее сообщалось, что в МВД начали заниматься проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Пилотным регионом, жители которого первыми воспользуются такими документами, будет Москва. Остальные субъекты подключат к программе по мере технической готовности.