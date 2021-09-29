В России приступили к разработке требований по оформлению электронных паспортов

МВД России и Минцифры приступило к определению правил оформления электронных паспортов

В министерстве внутренних дел занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, рассказали в пресс-центре ведомства, пишет ТАСС.

Разработка требований к порядку выдачи документов идет совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, другими заинтересованными государственными органами. «Прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления паспортов с электронным носителем», — подчеркнули эксперты.

Специалисты приступили к составлению правил и требований к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов. Они должны определить, какое оборудование нужно для выдачи таких документов.

Пилотным регионом, жители которого первыми воспользуются электронными документами, будет Москва. Остальные субъекты подключат к программе по мере технической готовности, которую оценит правительство.

Ранее россиянам описали внешний вид новых электронных паспортов. Они будут состоять из пластиковой карточки с чипом и мобильного приложения.