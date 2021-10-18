В России электронный паспорт представят в двух видах

Министр Шадаев: электронные паспорта появятся в трех регионах России до конца 2022 года

Электронный паспорт в России будет представлен в двух видах — смарт-карта и приложение с QR-кодом. Его запуск в трех регионах планируется до конца 2022 года. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время подготовлен соответствующий проект указа главы государства. Его намерены выпустить до конца текущего года.

Так, смарт-карта заменит традиционный документ, на ее чип будут записаны необходимые данные.« Второе будет, собственно приложение в мобильном устройстве, на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту», — добавил Шадаев.

Он отметил, что действий, для которых можно предъявить лишь QR-код, достаточно много. Например, при покупке алкоголя россиянин может показать его для подтверждения своего возраста.

Ранее сообщалось, что в МВД начали заниматься проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Пилотным регионом, жители которого первыми воспользуются такими документами, будет Москва. Остальные субъекты подключат к программе по мере технической готовности.