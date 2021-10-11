Мишустин анонсировал проект с введением электронных аттестатов об образовании

Мишустин: в РФ стартует пилотный проект с введением электронных аттестатов об образовании

В России стартует пилотный проект с введением электронных аттестатов о среднем общем образовании. Его анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в эксперименте примут участие школы, функционирующие на базе пяти российских университетов, в числе которых МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б. Н. Ельцина и Российский университет транспорта (МИИТ).

По словам Мишустина, цифровые документы об образовании будут доступны на портале госуслуг. «Работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно, об уровне подготовки и знаниях будущего работника», — подчеркнул председатель правительства.

Ранее стало известно, что в министерстве внутренних дел начали заниматься проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Пилотным регионом, жители которого первыми воспользуются такими документами, будет Москва. Остальные субъекты подключат к программе по мере технической готовности.