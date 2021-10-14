МВД исключило из паспортов россиян графу о личном коде человека

Министерство внутренних дел исключило из паспорта гражданина России графу о личном коде человека. Об этом на заседании Совфеда сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков. Его слова в четверг, 14 октября, приводит ТАСС.

Манаенков отметил, что соответствующие изменения в 2021 году были внесены постановлением правительства.

Графу «личный код» можно найти в российском паспорте над строчкой «личная подпись». При выдаче документа она не заполняется.

Ранее в сентябре стало известно, что МВД России и Минцифры приступили к определению правил оформления электронных паспортов. В настоящее время проект находится на стадии обсуждения требований к выдаче и применению электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для их оформления. Введение таких паспортов в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года.

Главным отличием электронных паспортов от обычных будет формат изготовления.