Мужчина заказал в интернете iPhone и получил кусок мыла и монету

Житель индийского штата Керала решил приобрести в интернете iPhone, но вместо смартфона получил кусок мыла и монету. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Нурул Амин заказал смартфон в магазине Amazon. Он заплатил за покупку 70,9 тысячи рупий (65,9 тысячи рублей). Спустя три дня мужчина получил посылку. Он заподозрил неладное, поскольку после отправки из штата Хайдарабад его заказ на день задержался в городе Салем, штат Тамилнад.

Индиец регулярно делал покупки онлайн, поэтому знал, что, как правило, доставка из Хайдарабада в Кочи занимает два дня. Он решил вскрыть упаковку в присутствии курьера Amazon. В коробке оказался кусок мыла и монета достоинством в пять рупий (4,6 рубля). Вес мыла и монеты совпадал с весом iPhone.

Амин незамедлительно позвонил в службу поддержки Amazon и сообщил о произошедшем в полицию. Полицейские установили, что кто-то другой использовал купленный мужчиной iPhone в штате Джаркханд за 15 дней до того, как индиец сделал заказ.

«Мы связались с представителями Amazon и поставщиком. Последний заявил, что товара нет на складе», — сообщили в полиции. Поставщик вернул Амину деньги.

Ранее сообщалось, что ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Испугавшись агрессивной рептилии, его отец запечатал ее обратно в коробку.