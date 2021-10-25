Раскрыт прототип первого iPod

Прототип первого iPod имел гигантские размеры. Об этом сообщается в блоге Panic.

Первую версию оригинального плеера Apple в своем блоге раскрыл коллекционер Кабель Сассер (Cabel Sasser). Судя по фото, устройство находится в защитном чехле желтого цвета, который должен скрыть дизайн первого iPod. Кейс в несколько раз превышает получившийся плеер по размерам. Прототип имеет четыре кнопки, которые соответствуют направлениям для навигации в меню. Также девайс получил колеса для управления воспроизведением.

Также в прототип встроили монохромный дисплей и разъем для диагностики и управления девайсом. По словам показавшего девайс на фотографии Кабеля Сассера, дизайн устройства был сохранен в секрете непосредственно до анонса плеера.

Сассер отметил, что представленный прототип является крайне редким. Коллекционер показал его в честь анонса первого iPod, который состоялся 20 лет назад.

Оригинальный iPod с физическом колесом управления был представлен 23 октября 2001 года. Устройство получило накопитель емкостью 5 и 10 гигабайт, поддержку форматов WAV, AIFF, MP3, AAC, автономность до 12 часов. Плеер оказался одним из самых популярных продуктов Apple.

Ранее организаторы аукционного дома Bonhams выставили на торги редкий прототип планшета Apple. Девайс был создан компанией между 1993 и 1995 годами, однако устройство в итоге отменил руководитель корпорации Стив Джобс.