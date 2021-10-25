Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 25 октября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 4216,69 пункта (плюс 0,47 процента), индекс РТС — до 1884,75 пункта (плюс 0,36 процента).

Лидерами роста среди «голубых фишек» по состоянию на 10:10 стали «Яндекс», НЛМК и «Татнефть». Акции этих компаний подорожали менее чем на процент. Подешевели только бумаги Сбербанка — до 363,58 рубля за штуку (минус 0,22 процента).

Курс доллара составил 70,37 рубля (плюс 0,04 рубля), курс евро — 81,96 рубля (плюс 0,09 рубля). Биткоин стоил 62 046,1 доллара за монету (плюс 2,21 процента).

Цены на нефть продолжили рост. Нефть марки Brent торговалась по 85,23 доллара за баррель (плюс 0,7 процента), марки WTI — по 84,3 доллара (плюс 0,66 процента). Ноябрьские фьючерсы на газ стоили 1225 долларов за тысячу кубометров.

