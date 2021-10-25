Объяснено уменьшение человеческого мозга

Исследователи из США показали, что уменьшение мозга человека произошло параллельно с развитием коллективного разума. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

В плейстоцене размеры мозга человека несколько уменьшились. Однако, когда точно и почему это произошло, до сих пор неизвестно. Исследователи из Бостонского университета и Дартмутского колледжа решили проанализировать паттерны эволюции человеческого мозга и сравнить их с подобными у муравьев. Для начала они с помощью анализа точек изменения проанализировали 985 ископаемых и современных черепов человека. Выяснилось, что уменьшение нашего мозга произошло около трех тысяч лет назад — что меньше предыдущих оценок.

«Согласно нашей гипотезе, для муравьев можно создать различные модели, которые позволят объяснить увеличение или уменьшение объема мозга в зависимости от социальной жизни», — объясняет один из авторов работы, профессор Бостонского университета Джеймс Траньелло. У муравьев, как и у людей, развиты такие черты социальной жизни, как групповое принятие решений, разделение труда и производство еды. Исследователи проанализировали компьютерные модели, описывающие изменения мозга рабочих муравьев нескольких клад — в частности, черных садовых муравьев, муравьев-листорезов и муравьев-портных.

Оказалось, что на изменение размеров мозга влияют групповое познание и разделение труда. В социальных группах с общими знаниями и специализацией труда мозги их участников адаптируются для максимизации эффективности — в том числе и путем уменьшения в объеме. «Мы предполагаем, что это уменьшение было связано с увеличением зависимости от коллективного разума», — отмечает Траньелло. Обмен знаниями требовал меньше энергии для хранения информации каждым отдельным человеком, что способствовало уменьшению объемов мозга.

