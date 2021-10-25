Телескоп «Хаббл» в подробностях увидел смерть звезды

Космический телескоп НАСА «Хаббл» провел наблюдения за сверхновой звездой SN 2020fqv, результаты которых помогут ученым определить, какие звезды находятся на грани взрыва. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

SN 2020fqv находится на расстоянии 60 миллионов световых лет в спиральных галактиках Сиамские близнецы (NGC 4567 и NGC 4568), в созвездии Девы. С помощью телескопа «Хаббл» и орбитальной обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ученым удалось получить изображения остатков звезды почти сразу после взрыва и через несколько дней после разрушения.

«Хаббл» дал астрономам возможность в подробностях проследить за эволюцией вещества, называемого околозвездным материалом, всего через несколько часов после вспышки сверхновой. TESS предоставлял изображения системы каждые 30 минут, начиная с нескольких дней до взрыва и заканчивая несколькими неделями после взрыва. Благодаря этому ученые увидели то, что происходило вокруг звезды в предыдущее десятилетие.

Теоретические модели и сравнение их с результатами наблюдения показали, что масса взорванной звезды примерно в 14-15 раз больше массы Солнца. Точное определение массы звезды, которая превращается в сверхновую, имеет решающее значение для понимания того, как массивные звезды живут и умирают.