Наука и техника
 
Последние новости
Гинцбург назвал лучший срок для ревакцинации от COVID-19
Модель перечислила строгие правила отбора мужчин для отношений
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
Россиян предупредили о самом холодном дне октября
В Приморье спасли из капкана трехмесячного амурского тигренка
Российский журналист вспомнил о первом «настоящем клубе» в Москве 90-х 
Регина Тодоренко заявила об уходе из популярной соцсети
Большинство рыбных консервов в России оказались некачественными
Пластический хирург рассказала о неожиданном последствии употребления молока
Новости партнеров

Телескоп «Хаббл» в подробностях увидел смерть звезды

Астрономы проследили за сверхновой звездой SN 2020fqv сразу после взрыва
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joseph DePasquale / Ryan Foley / NASA

Космический телескоп НАСА «Хаббл» провел наблюдения за сверхновой звездой SN 2020fqv, результаты которых помогут ученым определить, какие звезды находятся на грани взрыва. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

SN 2020fqv находится на расстоянии 60 миллионов световых лет в спиральных галактиках Сиамские близнецы (NGC 4567 и NGC 4568), в созвездии Девы. С помощью телескопа «Хаббл» и орбитальной обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ученым удалось получить изображения остатков звезды почти сразу после взрыва и через несколько дней после разрушения.

«Хаббл» дал астрономам возможность в подробностях проследить за эволюцией вещества, называемого околозвездным материалом, всего через несколько часов после вспышки сверхновой. TESS предоставлял изображения системы каждые 30 минут, начиная с нескольких дней до взрыва и заканчивая несколькими неделями после взрыва. Благодаря этому ученые увидели то, что происходило вокруг звезды в предыдущее десятилетие.

Теоретические модели и сравнение их с результатами наблюдения показали, что масса взорванной звезды примерно в 14-15 раз больше массы Солнца. Точное определение массы звезды, которая превращается в сверхновую, имеет решающее значение для понимания того, как массивные звезды живут и умирают.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воспроизведена происходящая внутри сверхновой термоядерная реакция
Раскрыта загадка вспыхнувшего тысячи лет назад космического взрыва
Раскрыта загадка необычных гравитационных волн
Другие материалы рубрики
Наука и техникаПартнерский материал

realme представил в России конкурента Xiaomi.

GT Master Edition зовет к новым приключениям и эмоциям
11:1821 октября

Решена задача трех тел с массивными черными дырами

10:5221 октября

В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»

10:1321 октября

В США оценили модернизацию российского Т-90М

Наука и техника11:3019 октября

Здоровый интерес.

Технологии уже помогают спасать миллионы жизней. Какой станет медицина будущего?
09:0421 октября

Раскрыт новый компьютер Apple

08:1921 октября

Стала известна дата выхода God of War на ПК

06:4021 октября

В США назвали цель №1 России на «американской земле»

Наука и техника00:0110 октября

Современные смартфоны слишком хрупкие.

Когда ученые изобретут неубиваемые девайсы?
04:4421 октября

Илон Маск предложил снять зеркала заднего вида с автомобилей

03:3821 октября

Разведчики и спецназовцы ВДВ получили «Суперкалашниковы»

02:5721 октября

Врачи назвали признаки «ковидного» кашля

Россия
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Набиуллина после повышения ставки пришла на пресс-конференцию с «оружием»
В Европе заявили о новой угрозе миллионам рабочих мест
Поездки на «Ситимобил» стали дешевле со SberPay
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Альфа-Банк впервые вышел с phygital-моделью в новые города
Все материалы
Силовые структуры
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Новый «Гелик» сразился с российским «Шерпом» в перетягивании каната
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Суд Германии заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро
Повелитель всех розеток: G-Class на электричестве!
Обзор самого неожиданного «Гелика» и его сравнение с олдскульным G 500
Geely показала роскошный минивэн с интерьером в духе Rolls-Royce
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
Mercedes-Benz доработал трансмиссию самых дешевых GLE
Все материалы
Среда обитания
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы