Австралия начала борьбу с влиянием Китая

Правительство Австралии совместно с телегигантом Telstra приобрело ключевую тихоокеанскую телекоммуникационную компанию Digicel Pacific. Сделка рассматривается как этап политической борьбы с распространением влияния Китая в регионе, пишет BBC News.

Международная телекоммуникационная компания Digicel Group Holdings продала дочернее предприятие, тихоокеанскую Digicel Pacific, австралийскому телегиганту Telstra за 1,6 миллиарда долларов, из которых 1,3 миллиарда обязалось предоставить правительство Австралии через государственное кредитное агентство Export Finance Australia.

Решение о покупке было принято после того, как интерес к Digicel Pacific проявила крупнейшая китайская компания China Mobile. «Digicel является основным игроком в Тихоокеанском регионе, Австралия рассматривает его как стратегический актив и не может допустить, чтобы он попал в руки Китая», — сказал руководитель программы тихоокеанских островов сиднейского института Лоуи Джонатан Прайк.

Компания Digicel Pacific работает в странах Океании: Папуа – Новой Гвинее, Науру, Самоа, Вануату, Тонга и Фиджи. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года.

Австралия усиливает свое присутствие в Тихоокеанском регионе на фоне обострения политического и торгового конфликта с Китаем. Правительство страны уже выделило 1,5 миллиарда долларов на инвестиции в инфраструктурные проекты Океании и предпринимает меры для продвижения там австралийского бизнеса.