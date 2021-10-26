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Колумбии предрекли появление «нового Эскобара»

После ареста Дайро Усуги в Колумбии может появиться еще более сильный наркобарон
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Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

После ареста главы крупнейшего наркокартеля Колумбии в стране может появиться новый, еще более сильный криминальный босс. О такой вероятности заявил старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко в комментарии «Ленте.ру».

«В текущих условиях, когда война [крупнейших картелей Мексики] Синалоа и Халиско ослабила контроль мексиканцев за колумбийскими картелями, появление такого лидера становится более вероятным чем ранее», — отметил Елесеенко. Он напомнил, что влияние мексиканских картелей начало распространяться на регион после того, как стало известно о смерти Пабло Эскобара в 1993 году.

Также эксперт заметил, что уничтожение нескольких крупных наркобаронов Мексики в 2000-х привело к созданию картеля Синалоа, который вплоть до 2021 года был крупнейшим и непобедимым в Латинской Америке. «Вакуум власти и потеря контроля часто являются отличной почвой для возвышения преступных баронов», — добавил эксперт.

Глава «Клана залива» Дайро Усуги по прозвищу Отоньель был захвачен 24 октября в ходе крупной спецопераций военных и полиции Колумбии в муниципалитете Некокли. В его аресте приняли участие 500 силовиков. Президент Колумбии Иван Дуке Маркес сравнил это событие с падением Пабло Эскобара.

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