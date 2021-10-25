Колумбии предрекли войну наркокартелей после ареста «второго Эскобара»

Арест крупнейшего наркобарона Колумбии Дайро Усуги по прозвищу Отоньель, которого также называют «вторым Эскобаром», приведет к внутренней борьбе за передел влияния среди местных группировок и всплеску кровопролития. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко в разговоре с «Лентой.ру».
«Вакуум власти, созданный арестом столь влиятельного барона, с огромной вероятностью приведет к войне группировок за контроль над территориями и цепочками поставок в самой Колумбии», — заявил эксперт. Нарковойна в Колумбии, по словам политолога, будет использована в недавно начавшемся противостоянии между крупнейшими картелями Мексики «Синалоа» и «Халиско».
Сейчас эти две банды контролируют весь наркотрафик в регионе, а также цепочки поставок запрещенных веществ в разные страны. К тому же семья Усуги структурно входит в картель «Синалоа». «Глобальная война картелей уже идет, колумбийцы, безусловно, будут в ней участвовать», — предрек Елесеенко.
При этом эксперт отметил, что арест Отоньеля не означает прекращения поставок наркотиков. Из-за войны между наркобаронами трафик может снизиться на короткий срок. Однако, чтобы полностью справиться с поставками веществ, «правительству Колумбии придется принимать куда больше мер, чем единичный рейд в джунгли». Более того, война картелей, по словам Елесеенко, может привести к убийству местных политиков и коррумпированных силовиков.
24 октября в ходе крупной спецопераций военных и полиции Колумбии в муниципалитете Некокли был захвачен глава наркокартеля «Клан залива» Дайро Усуга. В аресте наркобарона приняли участие 500 силовиков. Президент Колумбии Иван Дуке Маркес назвал это событие самым тяжелым ударом по наркотрафику страны в этом столетии и сравнил его с падением Пабло Эскобара.