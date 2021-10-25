Колумбии предрекли войну наркокартелей после ареста «второго Эскобара»

Арест крупнейшего наркобарона Колумбии Дайро Усуги по прозвищу Отоньель, которого также называют «вторым Эскобаром», приведет к внутренней борьбе за передел влияния среди местных группировок и всплеску кровопролития. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко в разговоре с «Лентой.ру».

Материалы по теме Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить Пес войны. Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара

«Вакуум власти, созданный арестом столь влиятельного барона, с огромной вероятностью приведет к войне группировок за контроль над территориями и цепочками поставок в самой Колумбии», — заявил эксперт. Нарковойна в Колумбии, по словам политолога, будет использована в недавно начавшемся противостоянии между крупнейшими картелями Мексики «Синалоа» и «Халиско».

Сейчас эти две банды контролируют весь наркотрафик в регионе, а также цепочки поставок запрещенных веществ в разные страны. К тому же семья Усуги структурно входит в картель «Синалоа». «Глобальная война картелей уже идет, колумбийцы, безусловно, будут в ней участвовать», — предрек Елесеенко.

При этом эксперт отметил, что арест Отоньеля не означает прекращения поставок наркотиков. Из-за войны между наркобаронами трафик может снизиться на короткий срок. Однако, чтобы полностью справиться с поставками веществ, «правительству Колумбии придется принимать куда больше мер, чем единичный рейд в джунгли». Более того, война картелей, по словам Елесеенко, может привести к убийству местных политиков и коррумпированных силовиков.

24 октября в ходе крупной спецопераций военных и полиции Колумбии в муниципалитете Некокли был захвачен глава наркокартеля «Клан залива» Дайро Усуга. В аресте наркобарона приняли участие 500 силовиков. Президент Колумбии Иван Дуке Маркес назвал это событие самым тяжелым ударом по наркотрафику страны в этом столетии и сравнил его с падением Пабло Эскобара.