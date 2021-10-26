Россиянам назвали условия для снижения платы за ЖКХ

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко заявил, что россияне имеют право не оплачивать некачественные услуги ЖКХ, оказанные поставщиками тепла, воды и других ресурсов. Кроме того, граждане могут требовать за них перерасчет передает агентство «Прайм».

Минко напомнил, что согласно российскому законодательству, отопление включают после того, как температура будет держаться на уровне не выше восьми градусов в течение пяти дней. Он подчеркнул, что более поздний запуск недопустим. При этом температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже 18 градусов тепла, а в угловых жилых помещениях — ниже 20 градусов.

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«Конечно, весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету. Вы не обязаны платить за него», — призвал гендиректор, Он также назвал другие условия для снижения платы за ЖКХ.

Эксперт отметил, что ели отопление запущено, но в квартире недостаточно тепло и показатели не соответствуют норме, то следует обращаться в управляющую компанию. Если температура в комнате превышает больше чем на четыре градуса нужные показатели, то это также является поводом для жалобы.

«Вопрос перерасчета в данном случае также можно поднимать, если превышение зафиксировано документально, и управляющая компания ничего не сделала, чтобы решить эту проблему. Хотя, конечно, есть смысл придерживаться здравого смысла и не "шантажировать" УК в случае отклонения температура на 1-2 градуса. В конце концов, температура на улице может понизиться, и вам захочется вернуть эти 1-2 градуса», — подчеркнул Минко.

Ранее россиян предупредили о росте платежей за ЖКХ. Предполагается, что счета увеличатся на 10-12 процентов и более.