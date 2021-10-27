В Москве двое привившихся от COVID-19 россиян выиграли квартиры в первом розыгрыше

В Москве двое привившихся от COVID-19 россиян выиграли квартиры. Розыгрыш прошел в среду, 27 октября, в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

В розыгрыше приняли участие получившие первый компонент препарата или прошедшие повторную вакцинацию с 18 по 24 октября.

Победителями стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич. В розыгрыше приняли участие 138 999 человек.

Всего подготовлено десять однокомнатных квартир. Каждую неделю двух победителей будут определять в прямом эфире телеканала «Москва 24». Последний розыгрыш запланирован 24 ноября. В нем примут участие те, кто сделает прививку с 15 по 21 ноября.

Ранее в Москве прошел первый розыгрыш 10 квартир среди участников электронного голосования. Победителей объявил российский актер театра и кино, телеведущий Александр Носик.

