Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Он сменит на этом посту Сергея Женовача, который занимал должность худрука с 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры.

Как передает «Интерфакс», Женовач принял решение покинуть пост. «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — передает министерство.

Глава Минкульта Ольга Любимова подчеркнула, что ведомство с уважением относится к решению Женовача и благодарит его за проделанную работу. По ее словам, он вступил в должность худрука с непростой период и всегда ориентировался на высокие идеалы творчества.

При этом в Минкульте уточнили, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, которую он основал в 2005 году.