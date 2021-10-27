Владимир Кехман назначен новым директором МХАТа имени Горького

Новым генеральным директором Московского Художественного академического театра имени Максима Горького назначен российский бизнесмен Владимир Кехман. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в Минкульте, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетами работы Кехмана «станут вопросы стабильного развития учреждения, поддержания трудовых взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы в МХАТ имени Горького в целом».

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ имени Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — добавили в Минкультуры.

Владимир Кехман родился 9 февраля 1968 года в Куйбышеве. Предприниматель известен как художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге, он занимал эту должность с 2007 по 2015 год и пожертвовал 500 миллионов рублей на реставрацию здания культурного учреждения. В 2015 году он стал генеральным директором Новосибирского государственного театра оперы и балета, проработав там до 2017 года.