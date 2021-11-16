Новый гендиректор МХАТ высказался о вакцинации

Глава МХАТ Кехман: в театре откроется центр вакцинации от COVID-19 до 1 февраля 2022 года

Новый генеральный директор МХАТ Владимир Кехман заявил, что в театре начнут прививать от коронавируса. Такой пункт появится в учреждении в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Кехман заявил, что центр вакцинации от коронавируса откроется в театре до 1 февраля 2022 года. По словам главы учреждения, в России сложилось «самое лояльное отношение по времени и по ситуации с COVID-19».

«Я считаю, если человек не вакцинирован, он не может прийти ни во МХАТ, ни в Михайловский театр, ни, как я считаю, в Новосибирский театр. Он обязан быть вакцинированным», — высказался гендиректор учреждения.

Руководитель театра добавил, что кроме вакцинации не существует другого пути преодолеть коронавирус. «Мы все обязаны понимать, что без этого мы никогда не победим пандемию. Точка», — заключил он.

Ранее новый гендиректор МХАТ анонсировал «жесточайшие сокращения». По его словам, в театре существует отдел из 27 человек, которые «занимаются непонятно чем». Кроме этого, Кехман планирует изменить зарплаты сотрудников учреждения. Кехмана назначили новым директором МХАТа имени Горького 27 октября.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.