Гендиректор МХАТ объяснил отмену спектакля с Бузовой словами «только бизнес»

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объяснил, что причиной отмены спектакля с участием телеведущей Ольги Бузовой стали финансовые проблемы. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Прагматическое решение. 225 билетов продано — ну как это показывать? При пустом зале, что ли? А денег на продвижение спектакля у нас просто нет», — объяснил Кехман.

По его словам, он связывался с Бузовой, чтобы предупредить о снятии спектакля. «Я ей написал сразу, чтобы она не обижалась, потому что ничего личного — только бизнес», — сказал он.

31 октября стало известно об отмене спектакля с участием Бузовой «Чудесный грузин», показ которого должен был состояться во МХАТе во вторник, 2 ноября. Позднее певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.