Бузова пришла в театр Пушкина после отмены спектакля с ее участием во МХАТе

Ольга Бузова пришла в театр Пушкина и призналась, что сцена ее не отпускает

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила театр Пушкина после отмены спектакля «Чудесный грузин» с ее участием на сцене МХАТ имени Горького. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она пришла в театр в качестве зрителя на премьеру постановки «Костик» по мотивам чеховской «Чайки». «Театр меня не оставляет, мой театр всегда со мной», — заявила певица.

Ранее сообщалось, что с приходом нового генерального директора Владимира Кехмана во МХАТе задумали навсегда отказаться от сотрудничества с певицей. Источники, близкие к театру заявили, что Кехмана раздражают «все эти приглашения Бузовой».

31 октября стало известно об отмене спектакля с участием Бузовой «Чудесный грузин», показ которого должен был состояться во МХАТе во вторник, 2 ноября. Позднее певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесном грузине», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.

