Собчак отреагировала на отмену спектакля с Бузовой анекдотом

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на ситуацию с отменой спектакля в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького с участием певицы Ольги Бузовой. Она вспомнила в своем Telegram-канале об анекдоте.

«Вообще, вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот про "купи козу — продай козу"», — написала телеведущая.

Собчак пояснила, что это универсальная формула, как исправить любую ситуацию. «Если тебе плохо живется, покупаешь козу, всем становится еще хуже и неудобнее, а потом убираешь козу — и сразу кажется, что жизнь наконец налаживается», — отметила она.

Ранее сообщалось, что новый генеральный директор театра Владимир Кехман решил отменить запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». При этом уточняется, что постановку не сняли из репертуара, а только перенесли на неопределенный срок.

Бузова в ответ пожелала театру «таких продаж на все ваши постановки как были на спектакле с моим участием».