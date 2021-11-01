Во МХАТе задумали навсегда отказаться от сотрудничества с Ольгой Бузовой

В Московском Художественном академическом театре имени Горького (МХАТ) задумали навсегда отказаться от сотрудничества с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Источники издания заявляют, что новый генеральный директор театра Владимир Кехман настаивает на отказе от участия артистки, а также предлагает убрать из репертуара спектакли с «патриотическим» и «сталинистским» содержанием. Отмечается, что Кехмана раздражает «все, что связано с хайпом, все эти приглашения Бузовой».

31 октября стало известно, что МХАТ имени Горького отменил спектакль с участием Бузовой «Чудесный грузин», показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточнялось, что спектакль переносится на неопределенный срок, но убирать его из репертуара никто не планирует.

Позднее Бузова написала в Instagram пост, пожелав МХАТу «всегда таких продаж на все ваши постановки», как были на спектакле с ее участием, и приложила скрин, из которого следует, что все билеты на постановку проданы. После этого пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина обвинила Бузову в том, что она слишком поздно начала давать рекламу спектакля.

