Во МХАТе заявили о вине Бузовой в отмене спектакля «Чудесный грузин»

Пресс-секретарь Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Виктория Мусина-Пушкина обвинили Ольгу Бузову в том, что она слишком поздно начала давать рекламу спектакля «Чудесный грузин». Об этом в воскресенье, 31 октября, пишет «Газета.ру».

Она уточнила, что решение об отмене спектакля принял новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман. Причина была в плохих продажах билетов. «Пока приказ дошел, и мы его опубликовали, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли», — рассказала Мусина-Пушкина.

По ее словам, в театре ожидали, что телеведущая начнет рекламировать спектакль раньше.

Ранее 31 октября стало известно, что МХАТ имени Горького отменил спектакль «Чудесный грузин», показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточняется, что спектакль переносится на неопределенный срок, но убирать его из репертуара никто не планирует.

Позднее Бузова написала в Instagram пост, пожелав МХАТу «всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием» и приложила скрин, из которого следует, что все билеты на спектакль проданы.